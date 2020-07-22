Pandemide 3 bin kişiye istihdam

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var” dedi. İşe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, “İnsan kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine iş hacminde artış öngörüyoruz. Bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz, bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor” diye konuştu.