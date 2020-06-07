Pandemide durmayan ihracatçıya kanat oldu

Lojistikte yeni normalin ipuçlarını veren DHL Express CEO’su Claus Lassen, ihracatçıların seyahat edemedikleri dönemde de yeni bağlantılar ve pazarlar için çalıştıklarını, onların numunelerini potansiyel alıcılara kendilerinin taşıdığını, böylelikle yurtdışı gönderilerinin yüzde 44 arttığı söyledi. Lassen sorularımızı yanıtladı.

İmza zorunluluğunu kaldırdı

- Pandeminin en önemli derslerinden biri hijyen oldu. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Öncelikle paket teslimatlarında alıcı imzası zorunluluğunu ortadan kaldırdık, böylece teması minimuma indiriyoruz. Müşteriyle etkileşimdeki tüm operasyon çalışanları maske, eldiven ve koruyucu gözlükler takıyor. Operasyon haricindeki çalışanlarımız için maske, el dezenfektanı, eldiven ve broşürlerden oluşan kişisel koruma ekipmanları sağladık. Tüm hizmet noktalarımızda bankoları koruyucu siperliklerle donattık. Tüm teslimat araçlarını ve ofisleri yoğun sıklıkla dezenfekte ediyoruz.

E-ticaret muazzam yükseldi

- Pandeminin işinizde yapacağı en önemli değişiklik ne olacak?

DHL Express uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi olarak olarak pandemi döneminde de operasyonlarına tüm dünyada devam etti. Bu sürecin, yakın gelecekte işimizi etkileyecek iki önemli gelişmeye yol açtığını gözlemledik. İhracatçıların numune gönderimleri dikkate değer şekilde arttı. Yurtdışındaki müşterilerini şahsen ziyaret edemeyen ihracatçılar mevcut işlerini sürdürmek ve hatta yeni bağlantılar kurmak için numune gönderimlerinde artışa gitti. Geçen ay yurtdışı gönderilerimiz bir önceki aya göre yüzde 44 arttı. Bu muazzam çabanın önümüzdeki dönem ihracat rakamlarını olumlu yönde etkileyeceği konusunda umutluyuz ve bu gelişmenin bizim işimizde de olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz. İkincisi ise e-ticaretteki muazzam yükseliş. Tüketiciler evde kaldıkları için günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla e-ticarete yöneldi. Pandemi sonrası dönemde yavaş yavaş günlük rutinlerimize döneceğiz ama beklenti, e-ticaretin payının pandemi öncesindeki seviyesine kadar gerilemeyeceği yönünde.

Lojistik cephesi umutlu

- Sektörünüzde kar marjları pandemiden önce nasıldı? Bir değişim olmasını bekliyor musunuz?

Bu konuda şu an için bir şeyler söylemek kolay değil. Global bir sorunla karşı karşıya olduğumuz için makroekonomik durumun ne zaman normalleşeceğini öngörebileceğimiz bir noktaya gelmek gerekiyor. Bu çok uzun sürmezse sürecin lojistik şirketleri üzerinde olumlu etkileri de olabilir. Normalleşmenin daha uzun zaman alması ya da önümüzdeki aylarda daha kötü bir durumun ortaya çıkması halinde ise negatif etkiler, pozitif olanlara göre daha ağır basabilir. Ancak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da normalleşme yönünde adımların atıldığı bugünlerde genel olarak iyimser olduğumuzu söyleyebilirim.

Yeni işe alımlar sürüyor

- Çalışan sayınız değişti mi?

Yakın zamanda çalışan sayımızda bir değişim olmadı. Pandemi sürecinde iş sürekliliğinin sağlanmasında çalışanlarımız büyük katkı sağladı. İK süreçlerimiz her zamanki seyrinde devam ediyor. İhtiyaç duyulan pozisyonları doldurmayı sürdürüyoruz.

- Pandemi sürecinde tedarik zincirinizde kırılma oldu mu?

220 ülke ve bölgede faaliyet gösteren küresel bir şirket olarak epidemik ve pandemik risk senaryoları sürekli gerçekleştirdiğimiz risk planlamalarının ayrılmaz bir parçası. Cincinnati (Amerika kıtası), Leipzig (Avrupa) ve Hong Kong’daki (Asya Pasifik) küresel hub’larımız dahil olmak üzere, kıtalararası ağımız, bütünüyle işler durumda. Bağlı bulunduğumuz DP DHL Group iş sürekliliği planlamasının da yardımıyla acil durumlarda bile müşterilerimize mümkün olan en iyi operasyonu sunmamıza imkan veren bütünsel bir yönetim süreci izliyoruz. Grup CEO’su Frank Appel başkanlığındaki Kovid-19 görev ekibi durumu günlük olarak yakından takip ediyor. Türkiye’de de benim liderliğimdeki üst yönetim ekibiyle süreci aynı hassasiyetle ele alıyoruz.