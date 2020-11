Pandemide kartlı ödeme rekoru

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ekim ayı verilerine göre temassız ödeme adedi geçen yılın dört katına çıktı. Verilere göre, ekim ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında büyüme gösterdi. Bu dönemde internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 52 artarken, temassız ödemeler ise 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı. BKM’nin verilerine göre, ekim ayı sonunda Türkiye’de 74.8 milyon adet kredi kartı, 183.4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8’lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 258 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.



Yüzde 28’lik büyüme



Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 110.3 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 91.2 milyar TL’sinde kredi kartları, 19.1 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 28 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarında ise, geçen yıla göre yüzde 52 artış görüldü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, ekim ayında yüzde 52 artarak, 25 milyar TL’yi geçti. İnternetten ödemelerin payı yüzde 22’ye ulaştı.



Temassız yaygınlaştı



Temassız ödemeler de en yaygın kullanılan ödeme araçlarından biri haline geldi. Temassız ödemeler ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artarak yani 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı geçen yıl yüzde 11 iken bu yıl yüzde 39’a yükseldi. Böylece, ekim ayında her 5 mağaza içi ödemeden 2’si temassız yapıldı.



Rakamlarla kredi kartı



Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 26.3 milyar TL oldu.



6.3 milyon ticari kredi kartı var



Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. Ticari kredi kartı adedi ekim ayı itibarıyla 6.3 milyona ulaştı. Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 26.3 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da artarak yüzde 29’a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.



Cep telefonu POS oluyor



Akbank yeni uygulaması ile cep telefonlarını POS’a çeviriyor. Tutar bağımsız her işlem Akbank Cebe POS ile anında temassız veya QR ile yapılabilecek. Akbank’ın yeni POS uygulaması ‘Cebe POS’ ile 250 TL üzeri temassız işlemler de şifre girilerek yapılabilecek. Akbank’ın bu yeniliği sayesinde iş yerleri Android mobil cihazlarına indirecekleri Akbank Cebe POS uygulaması ile artık fiziki POS cihazlarına ihtiyaç duymadan anında ödeme de alabilecek. Kasım ayında başlayan bu yeni uygulama sayesinde KOBİ iş yerleri müşterilerinden hızlı ve güvenli bir şekilde anında ödeme alabilecek.



Ödeme de alınıyor



Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye’de ilk kez ‘Cebe POS’ ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor. Cebe POS ile sektörde PIN destekli ‘Tap to Phone’ teknolojisini Visa ve Provision işbirlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduk. Bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek. Üye işyerlerimiz hem temassız hem de QR ile ödeme alabilecek” diye konuştu.



Yeni bir dönem



Akbank müşterileri artık Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebilecek. Axess ve Wings sahipleri bu özellik sayesinde kartlarını anında kullanmaya, kaybolmayan chip-para kazanmaya, Mil Puan biriktirmeye hemen başlayabilecekler.



1.7 milyon yeni müşteri kazandı



VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, değişen koşullar ve ihtiyaçların bankacılık anlayışında köklü bir değişim getirdiğini belirterek, “Dijital avantajlarımız sayesinde son 8 ay içinde 1.7 milyon yeni müşteri kazandık” dedi.



Merdan, “Robotik sistemlerimiz, çağrı merkezi çalışanlarımıza yardımcı olurken, 8.7 milyon dijital müşterimiz internet ve mobil bankacılık hizmetlerimizi kullanıyor. Ödeme sistemleri bu iletişimin kalbini oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle pandemiden sonra temassızlık, ödeme sistemlerinin en can alıcı başlığı haline geldi. Yatırımlarımızla buna hazırlıklıydık” dedi.



Telefonla ödeme



Telefonla temassız ödeme uygulamasını geliştirdiklerini de anlatan Merdan, “Müşterilerimiz kredi kartlarını mobil bankacılık uygulamamıza bir kez tanıttıktan sonra artık alışverişlerinde kasada telefonlarıyla temassız ödeyip geçebiliyor. 5 milyon kredi kartımızın yaklaşık 2.5 milyonunu temassız kartlarımız oluşturuyor. İşlem hacmi de her geçen ay daha çok artıyor” diye konuştu.