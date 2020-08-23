Pandemide kolonya ihracatı rekora ulaştı

Türk kolonyasına en fazla talep gösteren ülke Almanya olurken, bu ülkeye 4.1 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya’yı 2.1 milyon dolarla Hollanda, 1.1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 641 bin dolarla İngiltere ve 595 bin dolarla ABD takip etti.



Öte yandan Türkiye ocak-haziran döneminde 543.2 bin dolarlık kolonya ithal etti. Söz konusu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 azaldı. 10 ülkeden kolonya ithal edildi. Bu ülkeler Fransa, Polonya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, ABD, İspanya, İsviçre ve Çin oldu.