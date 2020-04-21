Pandemiye karşı IMF'nin olağanüstü önlemlere ihtiyacı olabilir

IMF internet sitesine konuyla ilgili bir blog yazan Georgieva, IMF'nin bugüne kadar, özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler kapsamındaki ülkelere yardımcı olabilmek amacıyla, yalnızca yakın zamanlarda toplamı 100 milyar doları bulan kaynaklarını kullanabilmek için olağanüstü adımlar attığına dikkat çekti.

Tüm bunlara karşın, piyasalardaki baskıların sürmesi durumunda daha çok kaynağa gereksinim olabileceği uyarısı da yapan Georgieva, bu gibi durumlarda borç vermenin, zaten oldukça yüksek borçlar içinde olan bu ülkelere yardımda, her zaman en iyi seçenek olamayabileceğine de işaret etti.

Georgieva, "Bu olağanüstü krize karşı, üye ülkelerimizin de olduğu gibi, güvenli bölgemizin de dışına çıkıp, olağanüstü önlemler alarak hareket etme gereksinimi doğabileceğinin" altını çizdi vu bu amaçla diğer uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile daha yakın işbirliği önerdi.