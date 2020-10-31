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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pandemiye tekno takip

    Sensormatic, Passlogic personel devam takip yazılımına HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama modülü ekledi.

    Pandemiye tekno takip

    Çözümü kullanan kurumlar ersonel ve ziyaretçilerinin HES kodunu Passlogic üzerinden sorgulayabilecek. Çözüm sayesinde çalışma alanlarına temaslı kişiler giremeyecek. Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, “Passlogic yazılımına eklenen alan sayesinde sorgulama basit şekilde yapılabiliyor. Personel için günlük otomatik, ziyaretçiler için ise anlık yapılan sorgulama sonrasında henüz ana giriş noktasındayken riskli grupta bulunan kişilerin iş yerlerine girmeleri engelleniyor” dedi.

     

    Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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