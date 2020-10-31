Pandemiye tekno takip

Çözümü kullanan kurumlar ersonel ve ziyaretçilerinin HES kodunu Passlogic üzerinden sorgulayabilecek. Çözüm sayesinde çalışma alanlarına temaslı kişiler giremeyecek. Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, “Passlogic yazılımına eklenen alan sayesinde sorgulama basit şekilde yapılabiliyor. Personel için günlük otomatik, ziyaretçiler için ise anlık yapılan sorgulama sonrasında henüz ana giriş noktasındayken riskli grupta bulunan kişilerin iş yerlerine girmeleri engelleniyor” dedi.