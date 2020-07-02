Pandemiyi fırsata çevirme hamlesi

Birçok yerli ve çokuluslu şirketle temaslarda bulunulurken 10 başlıkta, “Neden Türkiye” sorusuna yanıt verildi. Yatırım Ofisi; Ford, Huawei, Shell, Nestle, Pfizer gibi uluslararası dev onlarca firmayı da örnek olarak gösteriyor ve Türkiye’ye yatırım yapmalarının ardından büyüme hikayelerine ilişkin bilgileri paylaşıyor.



10 başlıkta yanıt

“Neden Türkiye” sorusuna; “Yıllık ortalama yüzde 5.5 GSYİH büyüme oranıyla dünyanın en hızlı yükselen ekonomilerinden biri”, “Geniş iç pazarın yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyar tüketiciye erişim sağlayan bölgesel pazarlar”, “Çokuluslu şirketler için kusursuz küresel bağlantılar sunan stratejik konum”, “Yarısı 32 yaşın altında olan genç ve dinamik nüfus”, “Yüksek verimliliğe sahip, iyi eğitimli, rekawbetçi iş gücü”, “kesintisiz reform süreci, kamu-özel sektör iş birliği sayesinde yeni nesil reformlar”, “Yatırımcıların koruma altında olduğu liberal iş ortamı”, “Projeye özel ve kapsamlı teşvik programlar”, “Teknoloji geliştirme için eşsiz konum, avantajlı AR-GE sistemi”, “Rekabet avantajına sahip, farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunumu” başlıkları altında, detaylı rakamsal bilgiler verilerek, Türkiye’ye yatırım çekilmeye çalışılıyor.



Türkiye’ye yatırım yapan şirket yöneticilerinin görüşlerine de hazırlanan tanıtım kitapçıkları ve çeşitli belgelerde yer veriliyor.