Papağan, muhabbet kuşu ithalatı serbest

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle sınırlandırılan yabani hayvan ithalatı ile ilgili yeni düzenlemelere gitti.

Kısıtlama getirildi

Bakanlığın yazısında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, kovid salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, hayvan ithalatında kısıtlamalara gidildiği anımsatıldı. Bu kararlara ilave olarak, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığını Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın görüşlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiği bildirilen yazıda, yeni kararlar hakkında bilgi verildi. Bu çerçevede, “yabani hayat kaynaklı egzotik kuşların ve kanatlıların, salgın süresince ithalatı ve ülkeye girişinin askıya alınma kararı” geçerli olmaya devam edecek.

Yasak kalktı

Doğadan yakalanmayan, çiftliklerde üretilen, üretimi ve dağıtımı sertifikalandırılan egzotik kuşlar ve kanatlılar (muhabbet kuşu, sevda papağanı, sultan papağanı, cennet papağanı gibi) ile zebra türlerine ilişkin kovid kapsamında ithalat kısıtlaması ise Bilimsel Danışma Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda kaldırıldı.

Bakanlık yazısında, zebralarla ilgili de “Zebraların Kovid-19 etkeni olan ve zoonotik virüsler grubunda yer alan SARS-CoV-2 için kaynak veya ara konak olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir bilimsel yayın ya da bulgu bulunmamaktadır” bilgisine de yer verildi.