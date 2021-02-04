MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Papağan, muhabbet kuşu ithalatı serbest
ABONE OL
04.02.2021 - 07:00 |

Papağan, muhabbet kuşu ithalatı serbest

Kovid-19 sürecinde yabani ve egzotik hayvanların ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni talimatlar geldi. Buna göre, çiftliklerde üretilen muhabbet kuşu, sevda papağanı, sultan papağanı, cennet papağanı gibi hayvanlar, virüsün bulaşmasında yeni kanıt bulunana kadar serbest şekilde ithal edilebilecek. Bakanlık, “zebraların” ise koronavirüs için kaynak veya ara konak olmadığını bildirdi.

Papağan, muhabbet kuşu ithalatı serbest
MİTHAT YURDAKUL Ankara

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle sınırlandırılan yabani hayvan ithalatı ile ilgili yeni düzenlemelere gitti.

Kısıtlama getirildi

Bakanlığın yazısında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, kovid salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, hayvan ithalatında kısıtlamalara gidildiği anımsatıldı. Bu kararlara ilave olarak, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığını Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın görüşlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiği bildirilen yazıda, yeni kararlar hakkında bilgi verildi. Bu çerçevede, “yabani hayat kaynaklı egzotik kuşların ve kanatlıların, salgın süresince ithalatı ve ülkeye girişinin askıya alınma kararı” geçerli olmaya devam edecek.

Yasak kalktı

Doğadan yakalanmayan, çiftliklerde üretilen, üretimi ve dağıtımı sertifikalandırılan egzotik kuşlar ve kanatlılar (muhabbet kuşu, sevda papağanı, sultan papağanı, cennet papağanı gibi) ile zebra türlerine ilişkin kovid kapsamında ithalat kısıtlaması ise Bilimsel Danışma Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda kaldırıldı.

Bakanlık yazısında, zebralarla ilgili de “Zebraların Kovid-19 etkeni olan ve zoonotik virüsler grubunda yer alan SARS-CoV-2 için kaynak veya ara konak olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir bilimsel yayın ya da bulgu bulunmamaktadır” bilgisine de yer verildi. 

    Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Sıradaki Haber