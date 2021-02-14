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14.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Paraşüt’ten e-ihracat faturası kesilebilecek

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, ‘e-ihracat faturası’ özelliğini yurt dışına mal satan firmaların hizmetine sundu.

Paraşüt’ten e-ihracat faturası kesilebilecek

İhracatta gümrüğe giren malların faturasının Paraşüt üzerinden kolayca düzenlenmesini ve kesilmesini sağlayan özellik, e-ihracat faturasının resmileştirilmesine de olanak tanıyor. Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, işletmelerin pandemi sürecinde yeni pazarlara yönelmesiyle birlikte ihracata olan ilginin arttığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılında ihracat yapan firma sayısı 87 bin 400. Bu firmalardan 18 bin 123’ü ilk kez geçen yıl ihracat yaptı. Biz de Paraşüt olarak, ihracat yapan işletmelere destek olma hedefiyle yenilikçi bir özelliği devreye aldık. Artık belli bir miktarın üzerinde ihracat yapan ve bu nedenle malları gümrüğe giren ihracatçı firmalar, e-ihracat faturalarını Paraşüt üzerinden kesebilecek. Gelişimin sürekliliğine olan inancımızla 30 bini aşkın kullanıcımıza ön muhasebe hizmeti sunmanın ötesine geçerek, yıl boyunca yenilikçi çözümlerimizi devreye almaya ve onların dijital dönüşümlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

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