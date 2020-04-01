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    HaberlerEkonomi Haberleri Paris Kulübü, Somali’nin 1,4 milyar dolarlık borcunu sildi
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    01.04.2020 - 10:39 | | AA

    Paris Kulübü, Somali’nin 1,4 milyar dolarlık borcunu sildi

    Gelişmiş ülkelerin kredi alacaklarını koordine eden Paris Kulübü, Somali’nin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borcunu sildiğini duyurdu.

    Paris Kulübü, Somali’nin 1,4 milyar dolarlık borcunu sildi

    Kredi veren ülke temsilcileri ve Somalili yetkililerin telekonferans görüşmesinin ardından kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kararın ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelere yönelik başlatılan inisiyatif kapsamında alındığı bildirildi.

    Açıklamada, ülkenin 2,7 milyar dolarlık borcunun ele alındığı, bunun 1,4 milyar dolarlık kısmının silinerek 1,3 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

    Somali Maliye Bakanı Abdirahman Beileh, kredi açan ülkelere teşekkür ederek, kararın ülkenin yeniden inşasına olan kararlılıklarının ve reformların bir sonucu olduğunu söyledi.

    Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, geçen hafta, Somali’nin borçlarının silinmesi için gerekli adımları attığını ve gelişmiş ülkeler tarafından borçlarının silinmesi halinde mali yapısını güçlendirmek için yeni mali kaynaklara erişim sağlayabileceğini açıklamıştı.

    Nesli tükenen vaşak ve Kızıl Geyik fotokapanla görüntülendiDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda devam eden yaban hayatın görüntülerini paylaştı. Fotokapanlarla çekilen görüntülerde nesli tükenmekte olan vaşak ve Kızıl Geyik görüntülendi.
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