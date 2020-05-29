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    HaberlerEkonomi Haberleri Pastavilla’dan en içten bayram kutlaması: İlk kez bir marka rakiplerinin bayramını kutladı
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    29.05.2020 - 14:34 |

    Pastavilla’dan en içten bayram kutlaması: İlk kez bir marka rakiplerinin bayramını kutladı

    Pastavilla yayınladığı özel bir filmle rakiplerinin bayramını kutladı. Marka Covid-19 sürecinde üretimi durdurmayıp, ihtiyaçları karşılamak için canla başla çalışan makarna üreticilerine anlamlı bir kutlama mesajı verdi. "Çünkü bayram, bayramlaştıkça güzel" cümlesiyle biten ve bayram ruhuna yakışır içten bir mesaj veren, Selçuk Yöntem'in seslendirdiği film, K A R P A T Reklam Ajansı imzası taşıyor.

    Pastavilla’dan en içten bayram kutlaması: İlk kez bir marka rakiplerinin bayramını kutladı

    Pastavilla markasının bu samimi bayram kutlamasına, Arbella, Barilla, Nuh’un Ankara ve Filiz makarna markaları da sosyal medya üzerinden teşekkürle karşılık verdiler.

    Pastavilla Genel Müdürü Dilara Ünlü, yayınladıkları reklam filmi ile ilgili yaptığı açıklamada "Makarna sektörü olarak Covid-19 sürecinde üretimi durdurmayarak ülkemizdeki tüm markalar ciddi bir özveride bulundu. Bunun üzerine biz de Pastavilla olarak, Ajans’ımızla birlikte bu bayram bir ilke imza atarak, rakiplerimizin bayramını kutlayan bir reklam filmi yayınlandık. Onların pozitif cevapları ve teşekkürlerinden çok büyük memnuniyet duyduk. Umuyoruz bu tüm sektörlere örnek olur. Gerçekten de filmimizde de dediğimiz gibi “Bayram bayramlaştıkça güzel.” ifadelerini kullandı.

    Reklamı hazırlayan K A R P A T Reklam Ajansı, Creative Chairman’ı Karpat Polat, konuyla ilgili; “Biz ajans olarak ‘Brand Purpose’a çok önem veriyoruz. Bizce bugün bir marka sadece fiziksel bir ihtiyaç gidermekten daha ötesini yapmalı. Alışılageldik ticari kalıpların ötesine geçebilen ve insani yönünü gösteren markalar hemen tüketicilerin kalbini kazanıyor. Yeni dijital yapılanmamızla dijital dünyada kalbe konuşan işler yapmayı önemsiyoruz... bu, bizimle aynı vizyonu paylaşan markalarımızın hemen öne çıkmasını sağlıyor. Değerli Pastavilla yönetimini bu cesaretleri nedeniyle kutluyoruz” dedi.

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