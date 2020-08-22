22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Patent başvuruları yüzde 14 yükseldi
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, 2020’nin 7 aylık döneminde yerli patent başvurularının geçen seneye göre yüzde 14 arttığını bildirdi.
Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye’de sınai mülkiyet başvurularında artış olduğunu belirten Asan şöyle devam etti:
Dünyada birinci
“Bu yılın 7 aylık döneminde yerli patent başvuruları geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Türk girişimcisinin dinamizmini gösteren bu artış, pandemiye rağmen ülkemizin geleceğinin de parlak olduğuna işaret ediyor. Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında yüzde 23.6 artış var. Türkiye’de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz.”
Asan, ocak-temmuz döneminde tasarım başvurularının geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 4 artarak 22 bin 103’e ulaştığını da açıkladı.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.