Patent başvuruları yüzde 14 yükseldi

Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye’de sınai mülkiyet başvurularında artış olduğunu belirten Asan şöyle devam etti:

Dünyada birinci

“Bu yılın 7 aylık döneminde yerli patent başvuruları geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Türk girişimcisinin dinamizmini gösteren bu artış, pandemiye rağmen ülkemizin geleceğinin de parlak olduğuna işaret ediyor. Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında yüzde 23.6 artış var. Türkiye’de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz.”

Asan, ocak-temmuz döneminde tasarım başvurularının geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 4 artarak 22 bin 103’e ulaştığını da açıkladı.