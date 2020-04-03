Patronlar meydan okuyor! İşsizlik...

İş insanları, koronavirüs nedeniyle düşen işler yüzünden çalışanlarını çıkarmamak için birbirlerine meydan okumaya başladı. Sosyal medyada 'challenge' adı verilen meydan okuma eyleminde kişiler video çekerek, yaptığı eylemin aynısını adını verdiği bir arkadaşından istiyor.

Şu anda küçük ve orta ölçekli şirketlerin patronları tarafından yapılmaya başlanan aktiviteye 800 bine yakın çalışanı olan 19 bin şirketin sahibi katıldı. Etkinliği başlatan ise Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) oldu. Derneğin Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ben şirket sahibi olarak bu dönemde çalışanlarımı işten çıkarmamayı taahhüt ediyorum. Siz de bu faaliyette öncü olmak ister misiniz?" diyerek pası yönetim kurulu üyelerine attı.

Diğer 25 yönetim kurulu üyesi de aynı videoyu çekerek bir başka arkadaşını davet etti. Çevikel, "Virüs salgınının tüm işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı, hatta durma noktasına getirdiği zorlu bu dönemde, yönetim kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ASKON'DAN BÜYÜK DESTEK

Bursa'da 50 bin istihdam ve 580 şirketi kapsayan bu hareket Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) katılmasıyla Türkiye geneline yayıldı. ASKON Başkanı Orhan Aydın, işçi çıkarmama taahhüdüne katıldıklarını ilan etti. Aydın, 700 bin istihdama sahip 18 bin üyeli ASKON'un, Bursa'da başlayan bu etkinliğe can-ı gönülden katıldığını belirtti.

YENİ ELEMAN ALAN VAR

İstanbul Tüccarlar Kulübü de, iş dünyası arasında yaygınlaşan eleman çıkarmama hareketine katıldı. Kulübün Başkanı İlker Önel, toplam 2 bin işçi çalıştıran, 60 şirketin üye olduğu İstanbul Tüccarlar Kulübü'ne yeni elemanlar alarak, katkı sağlamak istediklerini belirtti. Önel, "Bizler bu dönemde işçi çıkarmama kararı aldık. Bunun için üyelerimiz biribirlerini davet ediyor" dedi.

Sabah