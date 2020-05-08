Pazarcılar KDV indirimi bekliyor

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin aldığı kararı 11 Mayıs'tan itibaren kaldırmasını değerlendirdi.

İçişleri ve Ticaret bakanlıklarına bu süreçte pazarcı esnafına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaca, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde 40 bine yakın tuhafiye işi yapan esnafın pazarlarda tezgah açamadığına dikkati çekti.

Karaca, federasyonları altındaki 330 bin pazarcıdan 40 bininin mağdur olduğunu belirterek, "Söz konusu pazarcı esnafımız bu süreçte oldukça yıprandı. Devletimiz halkın sağlığı için aldığı kararı uyguladı. Biz de bu süreçte tezgahlarımızı kapalı tuttuk ancak artık hastalıkta ikinci dönemin başlamasıyla tuhafiye tezgahlarının açılmasıyla mağdur olan esnafın da rahatlatılması gerekiyordu." diye konuştu.

"Ellerindeki mal bekliyor"

Esnafın, elinde 45 gündür satamadığı, geçen sezona ait ayakkabı, kıyafet ve çanta gibi ürünlerin bulunduğunu söyleyen Karaca, kimi pazarcının 50 milyar liralık, kiminin de 100 milyar liralık malının beklediğini dile getirdi. Karaca, esnafın bekleyen çek ve senet ödemeleri yanında geçindirmesi gereken ailesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda bu esnafımız yer almayınca devreye girdik. Sayın İçişleri Bakanımız da müjdeyi verdi. Uygulamanın detaylarını kendileriyle konuştuk. Pazarlara halkın yoğun talebi oluyor ama sebze ve tuhafiye tezgahlarının aynı anda açılmasıyla yoğunluk dağılacak. Yoğunluğun bir kısmı meyve ve sebze, bir kısmı tuhafiye tezgahlarına gideceği için sosyal mesafe oluşacak. Mağdur olan esnafımız 11 Mayıs'tan itibaren artık tezgah açacak. Ellerinde kalan ürünü de bu süreçte bayrama kadar satarak borçlarını öderler. Bu tezgahların arasında da yine 3 metre boşluk bırakılacak ve maskeler takılacak. Aynı önlemler devam edecek."

Karaca, bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığından da bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte halkın daha ucuz meyve ve sebze yemesi için bakanlığımızdan meyve ve sebzede yüzde 8 olan KDV'nin kaldırılmasını istiyoruz. 5 bin liralık ürün satan pazarcı 400 lira KDV ödüyor. Bu KDV tüketicinin cebinden çıkıyor ve fiyatlara yansıyor. Bu süreçte bu verginin geçici olarak kalkmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Soğan ve patates fiyatı yerlerde"

Pazarlardaki ürün fiyatlarına değinen Karaca, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş pazara tarla mahsulleri, domates, biber ve patlıcan geliyor. Bunlarla beraber yazlık meyveler erik ve kiraz baş gösterdi. Haftaya şeftali ve nektarin gibi ürünler çıkacak. Karpuz da başladı. Limonun fiyatı hükümetin aldığı ihracat kısıtlamasıyla düştü ancak ekim ayında toplanan ürünün fiyatının böyle seyretmesi normal. Patates ve soğan fiyatı ise yerlerde. Tarlada bu ürünlerin fiyatı 1 lira, hatta soğanın kilogram fiyatı 70 kuruşa düşmüş. Haftadan itibaren tezgahlarda 2 liradan yüksek soğan ve patates göremezsiniz. 'Bu ürünün fiyatı tarladan size gelen kadar artıyor.' deniliyor ama arada ambalaj, nakliye, işçilik, işgaliye parası ve fire gibi maliyetler var."