Pegasus Eylül ayı uçuş listesini duyurdu

Pegasus Havayolları, Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan yurt dışı uçuşlarını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Eylül itibariyle; Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Gürcistan Tiflis, İran Tahran, Irak Bağdat, Erbil, Rusya Grozni, Krasnodara, 2 Eylül itibariyle; Ürdün Ammana, 3 Eylül itibariyle; Yunanistan Atina, Rusya Mineralnye Vodya, 9 Eylül itibariyle; Fas Kazablankaa, 11 Eylül itibariyle; Suudi Arabistan Cidde, Dammama, 12 Eylül itibariyle; Suudi Arabistan Riyada, 16 Eylül itibariyle; Bahreyne, 17 Eylül itibariyle; Kuveyte, 25 Eylül itibariyle ise Pakistan Karaçiye uçuş gerçekleştirecek.

Resmi internet sitesinden duyuru yapan Pegasus Havayolları, yolcularına yurt dışında uçtukları noktaların güncel listesini de paylaştı. Satışa açık ve uçuş gerçekleştirilen noktalar ise şöyle,

Almanya Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk Tiran, Avusturya Viyana, Belçika Brüksel, Bosna Hersek Saraybosna, Çekya Prag, Danimarka Kopenhag, Fransa Paris, Lyon, Marsilya, Hollanda Amsterdam, İspanya Barselona, Madrid, İsrail Tel Aviv, İsveç Stockholm, İsviçre Basel, Cenevre, Zürih, İngiltere Londra, Manchester, İtalya Milano, Roma, Kazakistan Almati, Katar- Doha,Kırgızistan Bişkek, Kosova Priştine, Lübnan Beyrut, Macaristan- Budapeşte, Makedonya Üsküp, Mısır Hurgada, Şarm El Şeyh, Norveç Oslo, Romanya Bükreş, Rusya- Moskova, Sırbistan Belgrad, Ukrayna Kiev, Lviv, Harkov, Zaporijya.