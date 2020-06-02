Pegasus'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 4 Haziran'dan itibarenÂ Sabiha GÃ¶kÃ§en'den Antalya, Ankara, Ä°zmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van,Â Dalaman, Kayseri, Gaziantep, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, GazipaÅŸa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, MuÅŸ, Ordu-Giresun, Sivas, ÅžanlÄ±urfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin, Kars, Ä°zmir'den dana, Ankara, Mardin, ElazÄ±ÄŸ, Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana'danÂ Trabzon, Antalya, Bodrum, Van ve Ankara'dan Antalya ve Bodrum'a seferler yapÄ±lacak
Taksici, 22 lira için kadÄ±n müÅŸteriye saldÄ±rdÄ±BeyoÄŸluâ€™nda doÄŸum yapan ablasÄ±nÄ±n yanÄ±na gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadÄ±n, 22 lira için taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. AracÄ±n içerisinde kadÄ±na tokat atan taksici, dÄ±ÅŸarÄ±da da yere yatÄ±rÄ±p boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. DehÅŸet anlarÄ± araç kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±rken, genç kadÄ±nÄ±n darp raporu alarak ÅŸikayetçi olduÄŸu taksici serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.