Pegasus koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu. Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart’a kadar devam edecek.

Konuya ilişkin Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Korona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.