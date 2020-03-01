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    01.03.2020 - 10:58 | | AA

    Pegasus koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

    Pegasus Havayolları, korona virüs nedeniyle İtalya ve Irak’a gerçekleştirilecek tüm uçuşların 16 Mart tarihine kadar karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

    Pegasus koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

    Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu. Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart’a kadar devam edecek.

    Konuya ilişkin Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Korona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

      Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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