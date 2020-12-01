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01.12.2020 - 12:20 | | AA

Pegasus'tan 'kısıtlama' açıklaması

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.

Pegasus'tan 'kısıtlama' açıklaması

 

Pegasus'un Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." ifadelerine yer verildi.

Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdıÇin'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı nedeniyle hemşireye vurdu.O anlar kameraya yansıdı.
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