Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor

Pegasus, yurt dışı uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor; yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi’yi birbirine bağlıyor. Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi seferleri 25 Eylül itibarıyla başlayacak. Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 20:35’te, Jinnah Uluslararası Havalimanı’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 04:55’te düzenlenecek.

Pegasus’un Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ve Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletlerinin 129,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi.