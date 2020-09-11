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    HaberlerEkonomi Haberleri Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor
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    11.09.2020 - 12:31 |

    Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor

    Pegasus Hava Yolları, yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi’yi birbirine bağlayacak.

    Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor

    Pegasus, yurt dışı uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor; yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi’yi birbirine bağlıyor. Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi seferleri 25 Eylül itibarıyla başlayacak. Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 20:35’te, Jinnah Uluslararası Havalimanı’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 04:55’te düzenlenecek.

    Pegasus’un Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ve Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletlerinin 129,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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