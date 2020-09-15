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    HaberlerEkonomi Haberleri Pekcan: Hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız
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    15.09.2020 - 15:18 | | AA

    Pekcan: Hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz." dedi.

    Pekcan: Hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 2021 yılı ile birlikte dış pazarlardaki koşulların iyiye gitmesiyle birlikte etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında Türkiye'nin yer alacağını belirtti.

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