15.09.2020 - 15:18 | | AA
Pekcan: Hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz." dedi.
Ankara'da sosyete pazarını soyan Afganlı, İzmir'de yakalandıANKARA'da, sosyete pazarının yönetim katındaki çelik kasadan 380 bin lirayı alarak kaçan ve sırtındaki para dolu çantayla güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu M.A.K., polisin çalışmasıyla İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.