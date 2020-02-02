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    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Peker Holding Avrupa’ya örnek

    Türk inşaat şirketlerinin yurtdışında sıra dışı işlere imza attığını söyleyen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “İş yapış kültürümüz ve hızlı bitirme kabiliyetimizle Avrupalıları şaşırtıyoruz. Örneğin önceki hafta Alman iş denetim ekipleri Düsseldorf Northgate şantiyemizi teftiş etti. Emniyet kuralları ve şantiyenin genel temizliğini çok beğendiler ve ‘Örnek bir şantiye’ yorumunda bulunup teşekkür ettiler. Hatta şubat başında 40 öğrenci ile gelip, onlara da ‘iyi örnek nasıl olur’ uygulamalı olarak gösterecekler” dedi.

    Peker Holding Avrupa’ya örnek

    Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projelere imza atan Peker Holding, son olarak Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Northgate yatırımıyla gündeme gelmiş, bu projenin temel atma törenine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de katılmıştı.

    Peker Holding Avrupa’ya örnek

    Titiz ve hızlı

    Avrupa’da iş yapmanın büyük bir titizlik istediğini vurgulayan Hasan Peker şunları söyledi: “Avrupa’da ‘Türkler bu işi iyi yapıyor’ algısı yerleşmiş durumda. İş yapış kültürümüz, titizliğimiz ve hızlı bitirme kabiliyetimizle Avrupalıları şaşırtıyoruz. Londra’daki projemizden bir örnek vereyim, sadece yarasaların geçiş rotasını gözetmek adına projemizde değişikliğe gitmek gibi çılgınca gelebilecek işlere imza atabiliyoruz.”

    Peker, “Peker Holding olarak bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de toplam 20’ye yakın projeye ‘Made in Türkiye’ mührünü bastık” dedi.

     

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