Peker Holding Avrupa’ya örnek

Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projelere imza atan Peker Holding, son olarak Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Northgate yatırımıyla gündeme gelmiş, bu projenin temel atma törenine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de katılmıştı.

Titiz ve hızlı

Avrupa’da iş yapmanın büyük bir titizlik istediğini vurgulayan Hasan Peker şunları söyledi: “Avrupa’da ‘Türkler bu işi iyi yapıyor’ algısı yerleşmiş durumda. İş yapış kültürümüz, titizliğimiz ve hızlı bitirme kabiliyetimizle Avrupalıları şaşırtıyoruz. Londra’daki projemizden bir örnek vereyim, sadece yarasaların geçiş rotasını gözetmek adına projemizde değişikliğe gitmek gibi çılgınca gelebilecek işlere imza atabiliyoruz.”

Peker, “Peker Holding olarak bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de toplam 20’ye yakın projeye ‘Made in Türkiye’ mührünü bastık” dedi.