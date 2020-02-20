Pepsico’dan 5 yılın en hızlı büyümesi

Şirket, yüzde 4.5 organik büyüme sağlayarak, son beş yılın en hızlı büyüme oranını gerçekleştirdi. Gelişmekte olan pazarlarda yüzde 8, gelişmiş pazarlarda yüzde 3 organik gelir artışı sağlayan şirket, 2019 yılı cirosunu 67 milyar dolar üzerine çıkardı.



2019 yılı finansal sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, tüm alanlarda geniş tabanlı organik gelir artışı sağladıklarını belirterek şunları söyledi:



“Uzun vadeli büyüme için güçlü bir temel olması gerekiyor. Biz de ‘her yudumda ve her tadımda daha fazla gülümseme yaratma’ misyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme için güçlü stratejiler uyguladık. Yıl boyunca 1 milyar doları aşan verimlilik tasarrufu sağladık. Tüketici analizleri ve e-ticaretle bu tasarrufu elde ettik.”