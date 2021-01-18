Pepsi’den 2040’a dek sıfır emisyon sözü

PepsiCo, 2030’a kadar doğrudan operasyonlarında mutlak sera gazı emisyonlarını yüzde 75 ve dolaylı operasyonlarını yüzde 40 azaltmayı planlıyor. PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “İklim değişikliğinin etkileri şiddetini artırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız” diye konuştu. PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici ise, “PepsiCo’nun yeni iklim hedefi, emisyon azaltma çabalarımızı ikiye katlayacak” dedi.



Geri dönüşümlü PET



Karbon salınımını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarını ve ürünlerin ambalajlarında kullanılan plastiği azalttıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, şöyle konuştu:



“Bu yıl gazlı içeceklerimizde yüzde 50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz. Yiyecek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin yüzde 50’lere varan bölümünü organik atıklarımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz. 2021 yılı itibarıyla tüm fabrikalarımıza yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmeyi hedefliyoruz.”