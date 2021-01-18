MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Pepsi’den 2040’a dek sıfır emisyon sözü
ABONE OL
18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Pepsi’den 2040’a dek sıfır emisyon sözü

PepsiCo, 2030 yılına kadar değer zinciri genelinde mutlak sera gazı emisyonlarının yüzde 40’ın üzerinde azaltılmasını hedefleyerek, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılacağının sözünü verdi.

Pepsi’den 2040’a dek sıfır emisyon sözü

PepsiCo, 2030’a kadar doğrudan operasyonlarında mutlak sera gazı emisyonlarını yüzde 75 ve dolaylı operasyonlarını yüzde 40 azaltmayı planlıyor. PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “İklim değişikliğinin etkileri şiddetini artırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız” diye konuştu. PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici ise, “PepsiCo’nun yeni iklim hedefi, emisyon azaltma çabalarımızı ikiye katlayacak” dedi.

Geri dönüşümlü PET

Karbon salınımını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarını ve ürünlerin ambalajlarında kullanılan plastiği azalttıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, şöyle konuştu:

“Bu yıl gazlı içeceklerimizde yüzde 50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz. Yiyecek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin yüzde 50’lere varan bölümünü organik atıklarımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz. 2021 yılı itibarıyla tüm fabrikalarımıza yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmeyi hedefliyoruz.”

Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Sıradaki Haber