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    13.07.2020 - 10:22 | | AA

    Perakende satış endeksleri açıklandı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 16,7 azaldı.

    Perakende satış endeksleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

    Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0,3 azaldı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda da yüzde 16,7 geriledi. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3 yükseldi.

    Perakende ciro

    Cari fiyatlarla perakende ciro mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,3 arttı.

    Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,7 yükseldi. Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 8,4 düştü.

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