BİST95.7172,22EURO7,05-0,31USD6,30-0,31ALTIN322,030,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı
    ABONE OL
    13.03.2020 - 10:37 | | DHA

    Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,6 arttı.

    Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

    Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,8 düştü. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 arttı.

    Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta yıllık bazda yüzde 9,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 yükseldi.

    Perakende ciro

    Cari fiyatlarla perakende ciro, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 artış gösterdi.

    Perakende ciro, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azaldı. 

    Yer Ankara! Ortalık bir anda karıştıAnkara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    New York Times gazetesinden geri adım! Corona virüs haberindeki Türkiye fotoğrafları kaldırıldı

    New York Times gazetesinden geri adım! Corona virüs haberindeki Türkiye fotoğrafları kaldırıldı

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Sıradaki Haber