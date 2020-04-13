BİST95.463-1,04EURO7,441,68USD6,781,25ALTIN366,850,93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,6 arttı.
    ABONE OL
    13.04.2020 - 10:13 | | İHA

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,6 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şunat dönemi perakende satış endeksleri açıklandı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,6 arttı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.

    Perakende ciro yıllık yüzde 21,8 arttı

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 arttı.

    Perakende ciro aylık yüzde 2,2 arttı

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

    Jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nisan ayında kar 5 metreyi aştı

    Nisan ayında kar 5 metreyi aştı

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Kapıcının testi pozitif çıkınca

    Kapıcının testi pozitif çıkınca

    Sıradaki Haber