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22.02.2021 - 10:06 | | AA

Perakende ticaret sektöründe güven yükseldi

Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken, perakende ticaret sektöründe yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında Ocak ayına göre; hizmet sektöründe %1,4 ve inşaat sektöründe %1,3 azalırken, perakende ticaret sektöründe %0,4 arttı.

Perakende ticaret sektöründe güven yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 101,9 iken, Şubat ayında %1,4 oranında azalarak 100,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %1,1 azalarak 101,8 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi aynı düzeyde kalarak 98,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %3,1 azalarak 101,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında %0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %2,8 artarak 122,2 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2,8 artarak 92,6 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %4,0 azalarak 112,0 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 83,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Şubat ayında %1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %1,6 artarak 76,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,6 azalarak 89,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin %48,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %51,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ocak ayında %26,3 iken Şubat ayında aynı oranda kaldı, "talep yetersizliği" Ocak ayında %22,4 iken Şubat ayında %25,7 ve "diğer faktörler" Ocak ayında %30,0 iken Şubat ayında %27,2 oldu.

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