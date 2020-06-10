‘Perakendede e-ticaret dönüşümü yaşıyoruz’

İki aydan fazla mağazaların kapalı kalmasıyla e-ticarete yüklenen sektör, farklı bir deneyimden geçti. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, online alışverişin artık yaş ve segment fark etmeden hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. Suerdem, “Bu nedenle e-ticarete var olan yatırımlarımızı artırdık. Ancak mağaza yatırımlarımız da 2020 yılında sürecek” dedi. Suerdem, 1 Haziran’da mağazalarını açtıklarını ancak bazı ekiplerinin işlerini evlerden çalışarak devam ettirdiğini belirterek, ilerleyen dönemde iş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler olacağını kaydetti. Suerdem, sorularımızı yanıtladı.



Hızla adapte olduk

Pandeminin işinizde yapacağı en önemli değişiklik ne olacak?

Pandeminin perakende sektörüne en büyük etkisi dijitalleşme yönünde oldu. Küresel salgın dünya moda ticaretinde radikal değişimlere neden olurken, satın alma alışkanlıklarında da ezber bozan tabloların ortaya çıkmasını sağladı. Burada önemli konu şirketlerin pandemiyle etkisini gösteren dijital dönüşüm sürecine ne kadar hazırlıklı olduğuydu. Son yıllardaki e-ticaret yatırımlarımız ve fikirlerimizle bu sürece hızla adapte olduk.

Çalışan sayınızda bir değişim oldu mu?

İstihdamı yoğun bir sektör olduğumuz için bu süreçte istihdamın sürdürülmesi ve çalışanların mağdur edilmemesi konusunda ülke ve sektör genelinde ciddi bir seferberlik başladı. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle sürdürdük. Bu süreçte hiçbir çalışanımızı mağdur etmediğimiz gibi bu yıl yeni açacağımız şubelerimizde de istihdam olanağı sağlacağız.

İş yapış şekli değişti

Çalışanlarınızın tümü iş yerine gelerek mi çalışıyor?

Pandemi sürecinde ilk adım mağazalarımızı kısa bir süreliğine kapatmak oldu. Bu süreçte uzun süredir devam eden dijitalleşme projelerimiz bize ciddi avantajlar sağladı. İlk gün itibariyle ilgili ekiplerimiz için uzaktan çalışmaya da uygun hazırladığımız altyapımız ve online iletişim kanallarımız sayesinde devam eden operasyonlarımızı çalışanlarımızın güvenliğinden ödün vermeden devam ettirebildik. Halihazırda ekiplerimizin birçoğu işlerini evlerinden çalışarak devam ettirmektedir. Bu dönemdeki öğrenimlerimiz sayesinde ilerleyen dönemde iş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum.

İş yerinde sosyal mesafeyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Merkez ve mağazalar olarak iki ayrı önlem planlamasıyla 1 Haziran itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Merkezdeki tüm çalışma arkadaşlarımız dönüşümlü olarak merkeze geliyor ve yemek saatleri her departmana göre farklılık gösteriyor. Ayrıca her departman alanında ve girişlerinde dezenfekte makineleri bulunduruyoruz.

Özel kabin sistemleri

Pandeminin en önemli derslerinden biri hijyen oldu. Ürün güvenliği için ne yapıyorsunuz?

Ürünlerimizin satışa sunulduğu alanlarda gün boyu gerçekleşen dezenfeksiyon uygulamalarının yanı sıra tüm mağazalarımızda özel kabin sistemleri geliştirdik. Tüketicilerimizin seçerek denediği bütün ürünler bu özel kabin sistemlerinde 24 saat bekletilerek bir sonraki müşterimize hazır hale getiriliyor. Her sabah mağazalarımızın ve üretim merkezimizin girişlerinde ateş ölçümleri yapılıyor ve günlük hijyen kitlerini teslim ediyoruz. Kapı girişlerinde müşteri temsilcilerimiz, misafirlerimizi ateş ölçümü sonrası dezenfekte kiosklarına yönlendiriyor. Dakikada bir sterilizasyon işlemi gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı cihazlarımız sayesinde kapalı alanlarda gün boyu dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Temassız ödeme seçeneğini önceliklendirdik.

Yatırımlarımız sürecek

Pandeminin ardından sektörünüzde birleşme ve satın almaların artmasını bekliyor musunuz?

Perakende sektörü zor bir dönemden geçse de ben önümüzdeki dönem için umutluyum. Yeni bir neslin başrolde olduğu bir ekonomi düzeni yavaş yavaş dünyadaki yerini alıyor, değişen müşteri beklentileriyle pazarlama stratejileri de baştan yazılıyor. Bu durum sadece yeni nesil firmalar için değil, bizim gibi köklü şirketler ve geleceği takip eden tüm markalar için de söz konusu. Kiğılı olarak uzun zamandır Türkiye’deki mağazalarımızı kendi yatırımımızla açarken, yurt dışında bayilik sistemiyle ilerlemeyi tercih ediyorduk ancak artık yeni dönemde hem Avrupa’da hem de farklı bölgelerde pazarın dinamikleriyle uyumlu şekilde her iki modeli birden kullanıyoruz. Bugün 40 ülkede, 128 satış noktasında faaliyet gösteriyoruz. Azerbaycan’ın Gence şehrine üçüncü mağazamızı açtık. Bu alandaki yatırımlarımızı 2020 yılında da sürdüreceğiz.