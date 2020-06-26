Petrol aramada ruhsatlar uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararına göre, İstanbul, Tekirdağ sınırları içerisinde 14 bin 539 hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresi 26 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.



Siirt, Batman sınırları içerisinde 8 bin 452 hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 28 Ağustos 2030 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.