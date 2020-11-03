Petrol devini ‘Zoom’ladı!

Pandeminin etkisi nedeniyle Exxon, ABD’de 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Operasyonlarında daralmaya gitti. Buna karşın Zoom’un kurucusu Eric Yuan ise geçen üç ayda servetini ikiye katladı. Amerika’nın en zengin 400 kişisi arasına girerek servetini 11 milyar dolardan 21.3 milyar dolara çıkardı.

Serveti fırladı

Yuan’ın serveti Zoom’u evden çalışan ve eğitim gören milyonlar kullandıkça daha da arttı. Zoom hisseleri de 2020 yılında en iyi performans gösteren hisseler arasında yer aldı. Pandemiden sonra hisseleri yüzde 600 oranında yükseldi. Firmanın 31 Ağustos’ta sonra eren ikinci çeyreğinde geliri tahminlerin çok üzerinde oldu. 663 milyon dolarlık gelir yazarken, bu büyümenin daha da devam etmesi bekleniyor. Firma gelecek yıl için de gelir tahminini 2.4 milyar dolara çıkarttı.

Zoom’un zengin ettiği tek kişi Eric Yuan değil. Firmanın mali işler müdürü Kelly Steckelberg de servetine servet kattı. Forbes’un zengin kadınlar listesine girmeyi başardı. 13 Ekim’de 255 milyon dolar olan serveti 340 milyon dolara çıktı.