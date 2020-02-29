Petrol devlerinin karı yüzde 40 düştü

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, henüz yıllık bilançosunu açıklamayan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco dışında, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un net kar ve gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı.

Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 40,4 düşerek 63,9 milyar dolara geriledi. Bu firmalar 2018'de 107,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca 12 petrol devinin 2018'de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 trilyon dolara düştü.

En yüksek kar ve gelir Shell'de

Petrol devleri arasında geçen yıl en fazla kar eden şirket 15,84 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 14,34 milyar dolarla ExxonMobil ve 11,83 milyar dolarla Total izledi.

Shell, geçen yıl aynı zamanda 344,88 milyar dolarla toplam geliri en yüksek olarak kayıtlara geçti. Shell'i, 264,94 milyar dolarlık gelirle ExxonMobil ve 176,25 milyar dolarlık gelirle Total takip etti.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında küresel piyasada düşüş gösteren ham petrol fiyatları etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 düşüşle ortalama 64,37 dolara geriledi. 2018'de Brent petrolün varili ortalama 71,19 dolar olmuştu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrol varil fiyatı da söz konusu dönemde 65,06 dolardan 57,02 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve ABD dolarındaki yükseliş nedeniyle dünya genelinde oluşan zayıf petrol talebi etkili oldu.