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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrol ithalatı geçen yıl yüzde 18 arttı
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    07.06.2020 - 10:12 |

    Petrol ithalatı geçen yıl yüzde 18 arttı

    Türkiye'nin toplam petrol ithalatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 44 milyon 822 bin 756 tona yükseldi.

    Petrol ithalatı geçen yıl yüzde 18 arttı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2019 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 53,7 artarak 31 milyon 73 bin ton oldu.

    Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 15 milyon 900 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 9 milyon 526 bin tonla Irak ve 3 milyon 179 bin tonla Kazakistan izledi.

    Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 20,7 azalarak 10 milyon 901 bin tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

    Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 44 milyon 822 bin 756 ton olarak gerçekleşti.

    İhracat yüzde 60,9 arttı

    Türkiye'nin bu dönemdeki havacılık yakıtları ihracatı yüzde 30,5 artarak 5 milyon 56 tona yükseldi. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 34,2 artışla 2 milyon 396 tona ulaştı.

    Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde bin 353 artışla 2 milyon 121 bin 842 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 21,8 artarak 2 milyon 972 bin ton oldu.

    Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 60,9 artışla 14 milyon 281 bin ton olarak kayıtlara geçti.

    Üretimde yüzde 38,8 artış

    Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 46,8 artışla 13 milyon 642 bin 113 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 13,2 artarak 5 milyon 284 bin 823 tona ulaştı.

    Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 24,6 artışla 5 milyon 964 bin 837 ton olarak kayıtlara geçti. Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artışla 34 milyon 712 bin tona yükseldi.

    Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 4,4 düşüşle 22 milyon 535 bin 116 tona gerilerken, benzin türleri satışı da yüzde 3 artışla 2 milyon 399 bin 341 ton oldu.

    Böylece geçen yıl bir önceki yıla göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 3,8 azalarak 26 milyon 737 bin tona indi.

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