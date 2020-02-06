Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi

Konuyla ilgili medyada yer alan bilgilere göre, OPEC+ grubu, halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan kısıntıya günde en az 500 bin varil ekleyebilir.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 55.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.61 artışla 51.06 dolardan işlem görüyor.