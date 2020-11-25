MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 'Petrol talebi covid-19 öncesine kademeli dönüyor'
ABONE OL
25.11.2020 - 18:49 | | İstanbul, 25 Kasım (DHA)

'Petrol talebi covid-19 öncesine kademeli dönüyor'

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel hampetrol talebinin pandemi öncesi düzeylerine kademeli olarak döndüğünü vurguladı.

'Petrol talebi covid-19 öncesine kademeli dönüyor'

 

OPEC'in video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Barkindo, enerji piyasalarını Covid-19 pandemisi sonrası parlak bir gelecek beklediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Covid-19 pandemisi öncesi petrol talebine doğru kademeli bir dönüş gözlemliyoruz; bu dönüşün ardından, 2020'li yılların ortasından itibaren yavaş yavaş inişe geçmeden önce, güçlü bir talep büyümesi bekliyoruz."

OPEC'in üretim kısıntılarının büyük ölçüde piyasadaki dengeleme çabalarına bağlı olarak sürdürüldüğüne işaret eden Barkindo, bu çabaların aynı zamanda Covid-19 kaynaklı kriz sücinde piyasanın istikrarını da kuramayı amaçladığını vunguladı.

Metro istasyonunda intihar girişimiOlay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yeni tavsiye kararları gelecek mi? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Son dakika... Yeni tavsiye kararları gelecek mi? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Sıradaki Haber