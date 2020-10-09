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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrol zengini Nijerya 2021'de 11 milyar dolar borç alacak
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    09.10.2020 - 05:40 | | AA

    Petrol zengini Nijerya 2021'de 11 milyar dolar borç alacak

    Petrol zengini Nijerya'da, Ulusal Meclis, 2021 yılında 11 milyar dolar borçlanmaya gidilmesini onayladı.

    Petrol zengini Nijerya 2021'de 11 milyar dolar borç alacak

     

    Ulusal Meclis, hükümetin önümüzdeki üç yılı kapsayan orta vadeli harcama planını görüşmelerinin tamamlanması üzerine, 2021'deki harcamaları desteklemek için hem iç hem de dış borç piyasalarından borçlanma kararını onayladı.

    Harcama planı 13,3 milyar dolar bütçe açığı ve 33,8 milyar dolar toplam harcama öngörüyor.

    Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varıl başına ortalama 40 dolar fiyatla 1,86 milyon varil günlük ham petrol çıkartmaya planlıyor.

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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