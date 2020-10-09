Petrol zengini Nijerya 2021'de 11 milyar dolar borç alacak

Ulusal Meclis, hükümetin önümüzdeki üç yılı kapsayan orta vadeli harcama planını görüşmelerinin tamamlanması üzerine, 2021'deki harcamaları desteklemek için hem iç hem de dış borç piyasalarından borçlanma kararını onayladı.

Harcama planı 13,3 milyar dolar bütçe açığı ve 33,8 milyar dolar toplam harcama öngörüyor.

Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varıl başına ortalama 40 dolar fiyatla 1,86 milyon varil günlük ham petrol çıkartmaya planlıyor.