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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrol zengini Nijerya borç alacak
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    04.11.2020 - 17:05 | | AA

    Petrol zengini Nijerya borç alacak

    Petrol zengini Nijerya, tarım sektörünü finanse etmek için Brezilya'dan 1,2 milyar dolarlık kredi alacak.

    Petrol zengini Nijerya borç alacak

     

     

    Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesinde, petrol dışında ülkenin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan tarım sektörüne yatırım yapılacağını belirtti.

    Tarım sektörünü finanse etmek için Brezilya'dan 1,2 milyar dolarlık borç alınacağını bildiren Ahmed, bu kredi ile tarım alanındaki sorunların ele alınacağını söyledi.

    Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varil başına ortalama 40 dolar fiyatla günlük 1,86 milyon varil ham petrol çıkartmayı planlıyor.

    Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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