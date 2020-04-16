Petrolde karamsar tahminler

Birol yapılan anlaşmaların sorunu tam anlamıyla çözmese de anlaşma olmasaydı durumun daha da kötü olabileceğini, bu anlaşmayla daha da kötüye gidişin engellediğini söyledi.

Nisan ayının petrol piyasaları için ‘Kara Nisan’ olabileceğini kaydeden Birol “Önümüzdeki iki hafta zorlu geçecek, bu sabah yayımladığımız raporda da belirttiğimiz gibi Nisan ayı petrol piyasaları açısından ‘Kara Nisan’ olabilir. Çünkü bu ay talebin günlük 29 milyon varillik rekor düşüş kaydedeceğini düşünüyoruz, 2020’de toplam 9 milyon varillik düşüş olabilir. Gelecek 2 hafta daha fiyatlarda aşağı yönlü baskı devam edebilir” dedi.