BİST95.8550EURO7,52-0,25USD6,920,07ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolde karamsar tahminler
    ABONE OL
    16.04.2020 - 07:00 |

    Petrolde karamsar tahminler

    Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin geçen hafta günlük ham petrol üretim miktarlarını Haziran sonuna kadar 10 milyon varil azaltma kararını değerlendirdi.

    Petrolde karamsar tahminler

    Birol yapılan anlaşmaların sorunu tam anlamıyla çözmese de anlaşma olmasaydı durumun daha da kötü olabileceğini, bu anlaşmayla daha da kötüye gidişin engellediğini söyledi.

    Nisan ayının petrol piyasaları için ‘Kara Nisan’ olabileceğini kaydeden Birol “Önümüzdeki iki hafta zorlu geçecek, bu sabah yayımladığımız raporda da belirttiğimiz gibi Nisan ayı petrol piyasaları açısından ‘Kara Nisan’ olabilir. Çünkü bu ay talebin günlük 29 milyon varillik rekor düşüş kaydedeceğini düşünüyoruz, 2020’de toplam 9 milyon varillik düşüş olabilir. Gelecek 2 hafta daha fiyatlarda aşağı yönlü baskı devam edebilir” dedi.

    Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

    Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Cezaevlerinden tahliyeler başladı

    Cezaevlerinden tahliyeler başladı

    Sıradaki Haber