18.03.2020 - 16:39 | | DHA
Petrolün fiyatı 30 doların altına düştü
Büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma kararlarına karşın, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin binlerce uçuşu iptal etmesi üzerine, petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi.
Brent petrolün varil fiyatıcyüzde 4.71 düşüşle 27.48 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.99 gibi büyük oranda düşüşle 24.51 dolara geriledi. Dünyanın ende gelen iki ölçüt petrol türünün fiyatları yalnızca geçen bir ay içinde yüzde 50'yi aştı.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.