Petrolün fiyatı 30 doların altına düştü

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatıcyüzde 4.71 düşüşle 27.48 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.99 gibi büyük oranda düşüşle 24.51 dolara geriledi. Dünyanın ende gelen iki ölçüt petrol türünün fiyatları yalnızca geçen bir ay içinde yüzde 50'yi aştı.