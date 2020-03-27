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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 26,58 dolar
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    27.03.2020 - 08:57 | | AA

    Petrolün varili 26,58 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26,58 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 26,58 dolar

    Dün 27,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 26,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,06 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, G20 liderlerinin ekonomilere 5 trilyon dolarlık teşvik ve yardım paketi aşılama sözü vermesiyle az da olsa yükselişe geçti.

    Amerikan dolarının güç kaybetmesi de küresel petrol fiyatlarını destekledi.

    Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla koronavirüs (Kovid -19) salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 26,65 ile 26,79 dolar aralığının direnç, 26,51 ile 26,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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