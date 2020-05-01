BİST101.110-0.48EURO7.660.17USD6.990.03ALTIN376.50-0.70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 26,86 dolar
    ABONE OL
    01.05.2020 - 09:34 | | AA

    Petrolün varili 26,86 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 26,86 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 26,86 dolar

    Dün 25,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,29 artışla 26,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,34 dolardan alıcı buldu.

    Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararının bugün itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlaması, fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının beklentilerin altında artması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. EIA'ya göre ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 527,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 10,6 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Brent petrolde teknik olarak 27,09 ile 27,66 dolar aralığının direnç, 26,52 ile 25,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları 1 Mayıs 2020! Yeni resimli, yazılı, kısa - uzun anlamlı Cuma mesajı tercihleri

    Cuma mesajları 1 Mayıs 2020! Yeni resimli, yazılı, kısa - uzun anlamlı Cuma mesajı tercihleri

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    En güzel 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları & En güzel 1 Mayıs resimleri, uzun, kısa mesaj seçenekleri

    En güzel 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları & En güzel 1 Mayıs resimleri, uzun, kısa mesaj seçenekleri

    Sıradaki Haber