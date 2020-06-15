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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 37,35 dolar
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    15.06.2020 - 09:44 | | AA

    Petrolün varili 37,35 dolar

    Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 37,35 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 37,35 dolar

    Cuma günü 39,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,56 azalışla 37,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,51 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler ve yüksek seyreden ham petrol stokları nedeniyle aşağı yönlü hareketine devam ediyor.

    Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararlarının fiyatların düşüşünü kısıtladığını kaydediyor.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 199’a geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

    Brent petrolde teknik olarak 38,65 ile 39,40 dolar aralığının direnç, 37,10 ile 36,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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