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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 40,41 dolar
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    11.06.2020 - 09:41 | | AA

    Petrolün varili 40,41 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,41 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 40,41 dolar

    Dün 41,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 azalışla 40,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,11 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 538,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 2,1 milyon varil düşüş göstermişti.

    Uzmanlar, ABD ham petrol stoklarının rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşüş gösterdiğini belirtiyor.

    Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

    Öte yandan, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti.

    Brent petrolde teknik olarak 42,44 ile 44,29 dolar aralığının direnç, 40,13 ile 39,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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