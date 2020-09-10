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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 40,75 dolar
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    10.09.2020 - 09:19 | | AA

    Petrolün varili 40,75 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,75 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 40,75 dolar

    Dün 39,37 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 40,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,95 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 3 milyon varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinin azaldığı sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

    Dünya genelinde rafinelerin mevsimsel periyodik bakım çalışmalarının yaklaşması dolayısıyla ham petrol alımlarını düşürmesi de piyasada arz fazlalığı oluşturarak fiyatları olumsuz etkiledi.

    Brent petrolde teknik olarak 40,77 ile 40,80 dolar aralığının direnç, 40,72 ile 40,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.
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