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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 41,74 dolar
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    10.07.2020 - 09:39 | | AA

    Petrolün varili 41,74 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,74 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 41,74 dolar

     

    Dün 43,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,44 düşüşle 41,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,91 dolardan alıcı buldu.

    ABD başta olmak bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki rekor artış, küresel petrol talebi beklentisini zayıf tutarken, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

    Dünya geneline ilişkin Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de çarşamba günü tespit edilen 61 bin 848 yeni vaka, "günlük rekor" olarak kayıtlara geçti. Ülkede dün de 61 bin 67 yeni vaka görüldü.

    Yeni vaka sayısı dün Hindistan'da 25 bin 790, Meksika'da 6 bin 995, Güney Afrika'da ise 13 bin 674 ile günlük en yüksek seviyesine ulaştı.

    Böylece, dünya genelindeki yeni vaka sayısı da dün 223 bin 230 arttı ve yeni bir rekor kırılmış oldu.

    Brent petrolde teknik olarak 41,95 ile 42,29 dolar aralığının direnç, 41,61 ile 41,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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