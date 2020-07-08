BİST119.3390.00EURO7.740.07USD6.860.06ALTIN395.93-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 42,88 dolar
    ABONE OL
    08.07.2020 - 09:53 | | AA

    Petrolün varili 42,88 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 42,88 dolar

    Dün 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2,05 milyon varillik artış gerçekleşti. Bu artış, ABD'de petrol talebinin azalabileceği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

    Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Buna göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor. Geçen ay bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.

    Brent petrolde teknik olarak 42,98 ile 43,08 dolar aralığının direnç, 42,75 ile 42,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

     

    Dünyanın nazar boncuğuydu! Meke Gölü kuruduKonya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    9 Temmuz A101 aktüel kataloğu fırsatları! A101 saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor?

    9 Temmuz A101 aktüel kataloğu fırsatları! A101 saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Deprem mi oldu? Son depremler güncel liste: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika paylaşımları

    Deprem mi oldu? Son depremler güncel liste: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika paylaşımları

    Sıradaki Haber