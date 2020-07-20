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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 42,88 dolar
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    20.07.2020 - 09:19 | | AA

    Petrolün varili 42,88 dolar

    Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 42,88 dolar

    Cuma günü 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,52 dolardan alıcı buldu.

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ederken, yılın ikinci yarısında petrol tüketiminin zayıf kalması ihtimalini artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 14,4 milyon oldu ve 3,7 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1 milyonu aşan vakayla Hindistan takip ediyor.

    Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 18 hafta üstü üste düşüş göstermesi, dünyanın en büyük ham petrol üreten ülkesinde petrol üretiminin düşmeye devam edeceğine işaret ederken, küresel petrol piyasasında arz fazlasının bir kısmını azaltıyor.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftada toplam 503 adet azalmış oldu.

    Brent petrolde teknik olarak 42,91 ile 42,99 dolar aralığının direnç, 42,83 ile 42,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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