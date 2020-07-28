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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 43,88 dolar
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    28.07.2020 - 10:03 | | AA

    Petrolün varili 43,88 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,88 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 43,88 dolar

    Dün 43,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,48 dolardan alıcı buldu.

    Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 93,48 dolarla Haziran 2018'den bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi, petrol ithalatçısı ülkelerin talebinde ve fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

    Öte yandan dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ediyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16,5 milyona yaklaşırken, ABD yaklaşık 4,3 milyon vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla Brezilya ve 1,5 milyona yaklaşan vakayla Hindistan takip ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 43,95 ile 44,09 dolar aralığının direnç, 43,77 ile 43,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
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