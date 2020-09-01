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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 45,75 dolar
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    01.09.2020 - 09:24 | | AA

    Petrolün varili 45,75 dolar

    Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,75 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 45,75 dolar

    Dün 46,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, kar satışlarının ardından günü 45,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 45,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,02 dolardan alıcı buldu.

    Dün hizmet sektörü endeksindeki yükselişle ekonomisi pozitif sinyaller veren Çin, bugün doların rekor düşüşü sonrası büyük miktarda ham petrol alımı yaparak fiyatların olumlu seyrine katkıda bulundu.

    Çin daha önce ABD'den ağustos ve eylül aylarında yüklü miktarda ham petrol ithal edeceğini açıklamıştı.

    Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) ekim ayında üretimlerinden yüzde 30 kesinti yapacağını açıklaması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

    Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 45,82 ile 45,86 dolar aralığının direnç, 45,70 ile 45,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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