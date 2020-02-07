BİST122.4760,16EURO6,57-0,10USD5,990,01ALTIN301,18-0,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 55,30 dolar
    ABONE OL
    07.02.2020 - 09:53 | | AA

    Petrolün varili 55,30 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,30 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 55,30 dolar

    Dün 56,51 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,14 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 55,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,23 dolardan alıcı buldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerle OPEC dışı üreticilerin petrol üretiminde günlük 600 bin varil daha kesinti yapacağına ilişkin duyumlar, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

    Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerde sayının 600'ü bulması, küresel petrol piyasalarındaki talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,48 dolar aralığının direnç, 55,02 ile 54,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

    Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber