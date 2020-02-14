BİST121.2750,61EURO6,570,16USD6,060,30ALTIN307,120,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 56,31 dolar
    ABONE OL
    14.02.2020 - 09:58 | | AA

    Petrolün varili 56,31 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 56,31 dolar

    Dün 56,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 56,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 56,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,44 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1381'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.

    Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisiyle küresel ekonomik büyümede yavaşlama ve dünya genelinde petrol talebinde zayıflama görüleceğini, bu nedenlerle petrol fiyatları üzerinde baskı oluştuğunu belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 56,44 ile 56,56 dolar aralığının direnç, 56,20 ile 56,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın!Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı! Karantina sona erdi

    Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı! Karantina sona erdi

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber